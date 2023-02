L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente reso disponibile, presso una nuova pagina web sul proprio sito ufficiale, una guida dedicata al servizio VoLTE.

Questa guida permette ai propri clienti, con uno smartphone compatibile, di conoscere come abilitare il servizio nelle impostazioni del dispositivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile apre una nuova pagina sul VoLTE

Generalmente per tutti i tipi di dispositivi non c’è alcun problema a continuare ad effettuare e ricevere chiamate ed SMS anche senza tecnologia 3G, poiché in questi casi ci si appoggia almeno al 2G, diverso è il discorso infatti per coloro che necessitano di continuare a navigare in internet durante le chiamate, cosa che senza 3G è possibile solo attraverso la tecnologia VoLTE.

A differenza del brand principale TIM, con cui sostanzialmente tutti i dispositivi dotati di VoLTE possono utilizzare questa tecnologia, con Kena è necessario che il proprio device sia fra quelli indicati dall’operatore nell’apposita lista, attualmente aggiornata al 18 gennaio 2023. L’attuale lista dei dispositivi compatibili con il VoLTE di Kena è composta da smartphone dei produttori Apple, Samsung, Vivo, CAT, Honor, Motorola, Huawei, Oppo e Xiaomi.

All’interno della nuova pagina, dedicata soltanto al VoLTE, è stato inserito il riferimento ad una guida con le indicazioni per abilitare questa tecnologia sul proprio smartphone, con la seguente frase: “Dopo aver verificato se il proprio dispositivo è abilitato al Volte su rete Kena, è possibile abilitare il servizio VoLTE sul terminale, seguendo le indicazioni presenti nella seguente guida”.