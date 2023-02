Esselunga batte Unieuro, smartphone in offerta oggi all'80%

Esselunga ricorda a tutti di essere una delle migliori aziende del settore, con la possibilità di mettere le mani su prodotti di altissima qualità, senza mai obbligare una spesa eccessiva, o rinunce superiori al normale, in termini almeno di qualità generale.

La campagna promozionale risulta essere disponibile per tutti all’interno dei supermercati dislocati per il territorio nazionale, ricordate comunque che gli ordini non possono in nessun modo essere completati da tutti sul sito ufficiale, in questo modo si è sempre costretti a recarsi personalmente in uno dei tanti punti vendita.

Esselunga, nuove offerte per tutti

La campagna promozionale di Esselunga è per assurdo una delle migliori, anche se comunque focalizza la propria attenzione su uno smartphone appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile, quale può essere il buonissimo Galaxy A13. Il terminale in questione può difatti essere acquistato a 155 euro, godendo ugualmente di prestazioni molto buone e 64GB di memoria interna (espandibili).

Il prodotto è comunque molto buono da un punto di vista delle specifiche tecniche, in particolare presenta un display da 6,6 pollici di diagonale con risoluzione FullHD+, ma anche sistema operativo Android 12, processore octa-core a 2GHz, 4GB di RAM, passando anche per una quadrupla fotocamera posteriore da 50 megapixel, per finire con la batteria da 5000mAh, per una autonomia superiore al normale.

L’acquisto porta con sé la garanzia di 24 mesi, che copre come al solito i difetti di fabbrica, ed anche la versione no brand, per avere la certezza di ricevere aggiornamenti tempestivi.