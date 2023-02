CoopVoce, questa volta l'offerta è altissima con 150GB e tutto senza limiti

Sono passati diversi anni da quando hanno cominciato a fiorire nel mondo della telefonia mobile i gestori più piccoli, detti anche virtuali. Questi hanno rappresentato per il pubblico una vera e propria ancora di salvataggio soprattutto quando bisognava risparmiare qualcosina cambiando gestore. Tra quelli più utilizzati ci sono sempre gli stessi, anche se proprio il provider virtuali ora stanno riuscendo a rendere le cose più complicate. Proprio per questo motivo le grandi aziende stanno adottando delle contromisure, le quali saranno utili per recuperare gran parte dei clienti persi. Le offerte piene di qualità non sono più il principale obiettivo, visto che le persone vogliono tanti contenuti ed un prezzo che sia più agevole da pagare ogni mese.

CoopVoce però sta facendo vedere tante cose ottime nel settore, proponendo contenuti in quantità e prezzi molto più bassi della concorrenza. Tale abitudine da parte del provider verso costi mensili ribassati è fondamentalmente necessaria proprio per riuscire a battere un determinato tipo di concorrenza.

CoopVoce, tra le offerte della gamma EVO c’è una nuova promozione da 150 giga con tutto senza limiti

Riuscendo a contestualizzare il momento, prezzi già visti sul mercato qualche mese fa potrebbero essere davvero ottimi oggi. Effettivamente c’è stato un rincaro per qualsiasi aspetto, anche nel mondo della telefonia mobile che sembrava fare corsa a sé.

CoopVoce riesce a battere tutti grazie al lancio di una nuova promozione mobile, la quale farà parte della gamma EVO. L’opportunità prevista, ha al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori con 1000 messaggi verso tutti ma soprattutto con 150 giga per navigare in Internet. Il prezzo è di 8,90 € al mese.