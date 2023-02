Il campo delle tv streaming in Italia è sempre più popolare tra gli italiani. Oltre a Netflix e Disney+ e DAZN sul fronte sportivo, Prime Video si è da anni accreditata come una delle piattaforme più ricche di contenuti nel nostro paese. Il servizio di casa Amazon a partire dal questo mese di febbraio riproporrà per i suoi utenti la Champions League, con la presenza di un match alla settimana il mercoledì.

Amazon Prime Video, come averlo a costo zero

La grande esclusiva della Champions League rappresenta solo una delle novità di Prime Video, novità e punti interessanti che non mancano nemmeno per quanto concerne il fronte commerciale.

Anche in questa prima parte dell’anno, infatti, tutti coloro che desiderano attivare il servizio streaming di casa Amazon possono scegliere una soluzione di prova con il pacchetto che assicura un mese a costo zero.

Gli abbonati che andranno ad attivare il periodo di prova dalla durata di un mese potranno gustarsi per ben trenta giorni tutti i contenuti della piattaforma streaming senza avere alcun genere di vincolo formale. Una volta trascorso questo lasso di tempo sarà possibile attivare un piano con Prime Video al costo di 4,99 euro al mese oppure al costo annuale di 49 euro. Non ci sono penali, invece, per chi disdice.

Oltre a questo metodo, gli utenti possono avere Prime Video gratis anche con Vodafone e con la tv streaming, Vodafone TV. Al semplice prezzo di 5 euro al mese, insieme a tutte le altre esclusive di Vodafone TV, gli utenti del provider inglese si assicurano tutti i contenuti di Amazon Prime Video per almeno dodici mesi.