Per mantenere il suo primato come app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo e che conta un miliardo e mezzo di utenti, whatsapp è sempre in continuo aggiornamento.

Soprattutto per competere con la rivale Telegram, app sempre più apprezzata dagli utenti.

L’ultimo aggiornamento renderà sicuramente molto contenti tutti coloro che proprio non sopportano ricevere i messaggi vocali e che vorrebbero non ascoltarli mai.

Cosa succede con l’ultimo aggiornamento

Secondo WABetaInfo, il gruppo di whatsapp sta lavorando per incrementare una fantastica funzione: la trascrizione dei messaggi vocali in messaggi scritti.

L’app Telegram offre già questa funzione ma è disponibile solo per gli utenti con abbonamento premium, su whatsapp sarà accessibile gratuitamente.

La versione di prova che permette di trasformare un audio in un messaggio scritto, presenta ancora dei limiti. Infatti pare che la trascrizione venga interrotta quando il server non riconosce alcune parole oppure quando il messaggio è in una lingua diversa da quella impostata.

L’aggiornamento sarà anche estremamente sicuro, poiché la trascrizione avverrà direttamente sul cellulare e non verranno caricati sui server di whatsapp, ponendo molta attenzione alla privacy degli utenti.

A quanto pare la versione beta di questa funzione è disponibile solo per IOS e non ancora per android.

Ricordiamo inoltre che whatsapp inserirà un altro aggiornamento che riguarda i messaggi vocali. Sarà infatti disponibile la possibilità di postare una nota audio di massimo 30 secondi sullo stato e sarà anche possibile rispondere allo stato con le reaction, proprio come accade, già da un pò, per i messaggi nelle chat.