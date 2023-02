WhatsApp punta ad accorciare al massimo le distanze nei confronti di Telegram, mettendo a disposizione di tutti gli utenti un nuovo aggiornamento molto interessante, che porta ad arricchire l’applicazione di messaggistica istantanea di Meta con una funzione tanto interessante quando discutibile.

La maggior parte degli update, e delle funzioni che sono previste nel corso del 2023, sono tutte prese da Telegram, l’applicazione rivale risulta molto spesso essere più avanti in termini di innovazione, anche se numericamente i clienti che l’hanno abbracciata sono inferiori. Per questo motivo WhatsApp sta correndo il più possibile, nel tentativo di soddisfare la crescente richiesta dei singoli consumatori.

Iscrivetevi al canale Telegram di TecnoAndroid, potrete avere accesso alle offerte Amazon con tanti coupon gratis in esclusiva assoluta ed i prezzi migliori del momento.

WhatsApp è esclusiva, arriva una nuova interessante funzione

La funzione di cui vi parliamo prevede la possibilità di auto-inviarsi messaggi di testo, allegati o semplicemente file/immagini, una soluzione presa in prestito da Telegram, che amplia comunque le tantissime possibilità di utilizzo dell’app di messaggistica istantanea. A prima vista potrebbe apparire inutile ed insensata, ma vi possiamo assicurare essere un’idea molto più funzionale di quanto potreste mai immaginare.

Se non amate utilizzare i servizi di cloud, e volete inviarvi un documento/file/immagine tra il notebook e lo smartphone, l’unico modo sarebbe quello di collegarli direttamente e fisicamente. Utilizzando WhatsApp, oggi invece, è possibile creare questa chat in cui inserire il file da condividere, per poi potervici accedere da un qualsiasi dispositivo connesso al medesimo account (sia esso tablet, notebook, pc desktop o smartphone).