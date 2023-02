Vodafone deve necessariamente pareggiare la concorrenza di Iliad nel corso di questo mese di febbraio. Se il provider francese ha riportato in auge una delle sue migliori tariffe, ossia la Giga 150, il gestore inglese risponde mettendo sul piatto una delle sue ricaricabili più apprezzate degli ultimi tempi.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga per febbraio

Ancora una volta a febbraio Vodafone decide di lanciare nei suoi listini la promozione Special 100 Giga. I clienti che andranno ad attivare questo ticket ricaricabile potranno ricevere chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, SMS infiniti verso tutti i numeri della rubrica e 100 Giga per navigare in internet con 4G incluso.

Gli utenti che decidono di sottoscrivere quest’iniziativa dovranno pagare una quota mensile pari a 9,99 euro ed anche aggiungere una quota una tantum, il cui costo è pari a 10 euro. All’interno della quota di attivazione della rete è previsto anche il rilascio della classica SIM card.

In una linea di continuità con le altre proposte, anche la Special 100 Giga di Vodafone assicura agli utenti la garanzia di un prezzo bloccato nei sei mesi successivi all’attivazione della SIM. Ciò significa che nel primo semestre di abbonamento, il provider si impegna a non applicare rimodulazioni su costi e su soglie di consumo.

Gli abbonati che optano per la Special 100 Giga devono necessariamente recarsi presso uno dei numerosi store ufficiali di Vodafone in Italia per attivazione e rilascio della SIM. Ad oggi, solo agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.