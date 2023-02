Unieuro è folle, oggi le offerte migliori al 50% di sconto distruggono Euronics

Tra tutte le grandi aziende che ultimamente si stanno occupando di svecchiare il proprio catalogo di offerte, ce ne sono alcune in netto vantaggio. Tra queste ecco anche il nome di un colosso che tutti in Italia conoscono, ovvero Unieuro. L’azienda sta dando il meglio di sé per offrire promozioni di livello sulla merce e soprattutto sulla tecnologia, la quale resta il vero pallino degli utenti.

La tecnologia viene quindi ovviamente prediletta con prezzi shock che in molti neanche si aspettavano. Sono arrivati dispositivi nuovi ma soprattutto ci sono sconti clamorosi su articoli che pian piano stanno facendo sempre più parlare in giro. I telefoni sono l’obiettivo del pubblico, il quale però non disdegnerebbe di spendere meno per un PC o una Smart TV. Euronics questa volta vuole fare del suo meglio, offrendo non solo la merce migliore ma anche opportunità di altissimo livello.

Unieuro è al top: le sue offerte sono ora disponibili in sconto

I primi sconti a saltare fuori sono sicuramente quelli che riguardano da vicino il mondo degli smartphone. Ecco ad esempio i nuovi Samsung Galaxy S23 che partono da 979 euro con possibilità di finanziamento.

Non finisce però qui visto che ci sono tante alternative a prezzi molto più accessibili come Xiaomi, realme e molti altri colossi.