Il social network Twitter, dopo essere stato acquisito da Elon Musk, non è ancora riuscito a trovare un pieno regime e non sta andando molto bene.

Musk non è contento e soddisfatto della situazione, nonostante abbia introdotto funzionalità inedite, versioni a pagamento e molto altro. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Twitter non va come previsto e Musk non è contento

Nel corso di una riunione con un gruppo di ingegneri, Elon Musk si è lamentato del fatto che, pur contando oltre 100 milioni di follower, il numero di impressioni sia relativamente basso. Probabilmente non hai più lo stesso appeal dello scorso anno, gli avrebbe risposto un dipendente, licenziato seduta stante. E a quanto pare anche l’idea di rendere pubblici i numeri delle visualizzazioni di ciascun tweet sembra non aver aumentato il livello di partecipazione degli utenti, tutt’altro.

Da quando Twitter è passata in mano a Elon Musk si registra un calo nell’utilizzo pari al 9%. La vera ragione per cui la piattaforma è in flessione non è ancora stata individuata, certo è che tutta questa incertezza che la circonda non aiuta: i blackout sono sempre più frequenti, le novità si susseguono alla velocità della luce e i tasti e le funzionalità cambiano sempre posizione. Chiaro che gli utenti inizino a manifestare una certa insofferenza.

I dipendenti vivono con il timore di essere licenziati da un momento all’altro, vedendo come stanno agendo moltissime delle big tech presenti in tutto il mondo. Uno dei dipendenti ha spiegato così la situazione: “Quando ti viene posta una domanda, te la passi per la mente e ti chiedi qual è la risposta meno licenziabile che posso dare in questo momento?“.