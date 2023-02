TIM ha le offerte pazza, ecco le Wonder da 100GB in 5G quasi gratis

Non ci sarà modo di battere TIM questa volta visto che le sue offerte risultano tra le migliori in circolazione.

Sarà quindi sempre lo stesso l’obiettivo, ovvero battere la concorrenza basandosi su tanti contenuti, sulla qualità e sulla convenienza del prezzo. TIM vuole fare sul serio e lo dimostra con due promozioni che già durante gli scorsi mesi sono state in grado di battere gli altri provider.

TIM ha lanciato le nuove offerte Wonder che stanno destabilizzando la concorrenza: il selling Point sono certamente i giga

Secondo quanto visto ultimamente, sarà davvero difficile fare meglio di quanto ha fatto effettivamente il colosso nazionale della telefonia mobile e fissa che prende il nome di TIM. L’azienda ha deciso con anticipo rispetto allo scorso anno di avviare una campagna di recupero dei vecchi clienti, sottraendoli ovviamente ad altri gestori molto famosi. Il grande plus di queste due offerte è quello di avere al loro interno tanti contenuti ma soprattutto una qualità estrema, tipica proprio di TIM.

Le due offerte in questione hanno lo stesso nome ma cambiano per una parola. La prima promozione prende il nome di Wonder Five, mentre la seconda si chiama Wonder Six. Entrambe riescono a mettere a disposizione del pubblico minuti senza limiti per le telefonate verso tutti con 1000 messaggi disponibili.la prima differisce dalla seconda perché offre 70 giga di connessione dati in 5G, mentre la seconda permette di avere 100 giga di connessione in 5G. I prezzi sono rispettivamente di 7,90 € al mese e 9,90 € al mese. Per risultare tra i fortunati a ricevere queste promozioni, dovrete semplicemente sperare di essere contattati direttamente da TIM con un messaggio o con una chiamata.