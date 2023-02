temete-che-le-vostre-conversazioni-siano-intercettate-ecco-come-scoprirlo

Potreste essere oggetto di intercettazioni se sentite suoni sconosciuti in sottofondo a una conversazione telefonica, se la batteria del vostro telefono si scarica inaspettatamente in fretta o se ricevete misteriosi messaggi di testo con codici alfanumerici sconosciuti. Ci sono alcuni segnali rivelatori che indicano che qualcuno sta origliando le chiamate del vostro smartphone o che un malware è stato inserito di nascosto nel vostro dispositivo per rubare le vostre informazioni personali.

Innanzitutto, se sospettate di essere spiati, disattivate la connessione a Internet (cellulare o Wi-Fi) mettendo il telefono in modalità aereo. Una volta che l’utente è di nuovo offline, può eliminare manualmente le applicazioni sconosciute e più sospette o ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica per sbarazzarsi di qualsiasi malware residuo.

Ecco alcuni consigli sulla batteria

Assicurarsi che eventuali segnali di probabili intercettazioni del dispositivo non siano attribuibili a eventi casuali o a cambiamenti nelle abitudini di utilizzo del telefono, prima di gettarsi nel panico di essere spiati o di iniziare procedure che potrebbero compromettere in modo permanente il contenuto dello smartphone e distruggerlo. La qualità della chiamata può talvolta risentire del rumore ambientale. I suoni di disturbo includono, ma non solo, un ronzio acuto o un rumore statico, un bip o un clic. Il rumore di fondo dell’audio di uno smartphone non implica necessariamente una manomissione.

I rilevatori con sensori che misurano la larghezza di banda a bassa frequenza possono essere utilizzati per determinare se il problema è dovuto a un’interferenza causale o se il telefono è spiato. Se il rilevatore rileva un numero elevato di picchi nell’arco di 60 secondi, è molto probabile che il dispositivo sia intercettato.

Non è raro che la batteria di uno smartphone si scarichi più rapidamente dopo un anno di utilizzo. Questo potrebbe anche essere il risultato di un cambiamento nelle abitudini dell’utente, che inizia ad aprire e utilizzare un numero maggiore di applicazioni e con maggiore frequenza.

Tuttavia, se la batteria si scarica rapidamente, l’utente non ha modificato le proprie abitudini e il telefono è ancora relativamente nuovo, è possibile che lo spyware stia attivamente raccogliendo dati in background e prosciugando l’energia. Il rapido utilizzo della batteria può essere analizzato per identificare eventuali software potenzialmente pericolosi.