Stazione METEO con sensore temperatura, barometro, previsioni e allarme IN OFFERTA SHOCK

Oggi è la volta di una grandissima offerta, la quale potrebbe stupir e soprattutto coloro che sono amanti della meteorologia. Si tratta di una stazione meteo in grado di fornire indicazioni riguardanti la temperatura interna ed esterna oltre che le previsioni, l’orario e tanto altro. Il prezzo viene alleggerito ulteriormente da un codice sconto, il quale è presente nella pagina di acquisto di Amazon ma che abbiamo provveduto ad incollare direttamente nel paragrafo successivo. Insomma, si tratta di una delle offerte più interessanti da non lasciarsi di certo scappare oggi su Amazon.

Per entrare nel nostro canale Telegram pieno di offerte Amazon, vi consigliamo di iscrivervi cliccando qui.

Una stazione meteo provvista di sensore esterno e interno, così potete avere le informazioni riguardo al tempo che fa

Direttamente su Amazon potete acquistare uno dei dispositivi più curiosi degli ultimi tempi, il quale esiste però già da un po’. Le persone potranno avere un resoconto della temperatura e di tutte le condizioni relative al meteo oltre all’orario e alle previsioni stesse. Il tutto grazie alla stazione meteo che è in grado di fornire tramite il suo display digitale LCD a colori oltre nove tipologie di informazioni diverse.sono disponibili anche le fasi lunari, le quali vi aiuteranno a capire tutto molto meglio rispetto al solito. Anche metterlo in funzione sarà molto semplice.

La stazione va collegata molto semplicemente con un sensore di temperatura esterna che permetterà di indicare quanto fa freddo o caldo.allo stesso tempo l’orario si aggiornerà automaticamente anche nel passaggio tra ora solare e ora legale. Ci sono sette lingue a disposizione tra cui anche quella italiana. Per far funzionare il tutto ci sarà bisogno di una batteria, con le dimensioni della stazione meteo che saranno molto più contenute di quanto credete. Per poter acquistare l’oggetto bisogna aggiungerlo al carrello direttamente dal sito ufficiale di Amazon. Il prezzo è di 48,99 € ma grazie alla presenza di questo codice sconto (AJ8NWTDM) potrete pagarla poco più di 34 €.