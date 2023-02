Uno smartphone Samsung ad un prezzo veramente ridicolo su Amazon, una delle ultime campagne promozionali punta infatti a convincere il maggior numero di utenti all’acquisto del prodotto desiderato, proponendo in cambio una riduzione che ha quasi dell’incredibile.

Smartphone Samsung, quali sono i nuovi sconti

Gli smartphone Samsung sono da sempre i più richiesti e desiderati dal pubblico, come nel caso del Galaxy A04s, un modello perfettamente appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile, comunque in grado di garantire ottime prestazioni, al giusto prezzo finale. Il dispositivo in questione è infatti dotato di un ampio display Infinity-V con risoluzione HD+ (è da 6,5 pollici di diagonale), affiancato da un processore octa-core, ma anche 3GB di RAM e 32GB di memoria interna (comunque espandibile a piacimento tramite microSD), il tutto finisce con una batteria da 5000mAh, che dovrebbe garantire una autonomia eccellente.

Il prodotto è ad oggi commercializzato con un listino che si aggira attorno ai 179 euro, tuttavia grazie alla promozione che Amazon ha deciso di attivare in questo periodo, la spesa scende fino a raggiungere 130 euro, godendo a tutti gli effetti di uno sconto pari al 28%. ACQUISTATELO QUI.

Se interessati, ricordiamo comunque essere accompagnato da una garanzia di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica, ed è anche completamente sbrandizzato, in questo modo gli aggiornamenti di sistema verranno ricevuti più rapidamente.