Il lancio del primo smartphone firmato Coca Cola è avvenuto. La notizia che vedeva il noto marchio intento a collaborare con Realme per la realizzazione di un dispositivo è emersa soltanto poche settimane fa ed è stata presto accompagnata dal trapelare della data ufficiale del debutto.

Lo smartphone presentato è il Realme 10 Pro Coca Cola Edition. Una versione praticamente aggiornata dal punto di vista estetico del già conosciuto smartphone dell’azienda cinese. A poche ore dal debutto ufficiale, avvenuto nella giornata di ieri 10 febbraio, riportiamo tutti i particolari e il costo dello smartphone.

Realme 10 Pro Coca Cola Edition: scheda tecnica, immagini e costo del dispositivo!

Il nuovo Realme 10 Pro Coca Cola Edition ha un display LCD da 6,7 pollici con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Il suo chip è un Qualcomm Snapdragon 695 5G e la batteria ha una capacità di 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W, che permette di ottenere il 50% di autonomia con un ciclo di ricarica di soli 30 minuti.

La fotocamera posteriore vanta un sensore principale da 108 megapixel e un secondario da 2 megapixel. La fotocamera anteriore, invece, è da 16 megapixel. Lo smartphone propone, inoltre, numerose impostazioni che consentono di migliorare gli scatti offrendo una buona qualità d’immagine.

A rendere lo smartphone davvero particolare è il suo aspetto estetico. Realme ha personalizzato lo smartphone sfruttando il tipico tema Coca Cola, che appare anche in diverse applicazioni predefinite del dispositivo. Sul retro abbiamo una scocca divisa in due sezioni. La parte che ospita il comparto fotografico mantiene la colorazione nera, l’altra parte, invece, si distingue per la presenza del logo Coca Cola e del rosso caratteristico dell’azienda produttrice di bevande.

Lo smartphone, purtroppo, è stato rilasciato soltanto in India e vi sono poche possibilità che possa arrivare anche nel nostro Paese. Il suo costo al momento ammonta a circa 255 dollari.