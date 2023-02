L’operatore virtuale Rabona Mobile ha recentemente lanciato una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale.

La campagna in questione invita loro a tornare ed attivare una delle due nuove offerte lanciate, Ritorno 250 o Ritorno 300. Scopriamo insieme cosa comprendono.

Torna in Rabona Mobile con una delle due nuove offerte

Dallo scorso 9 febbraio 2023 per gli ex clienti Rabona che intendono tornare sono disponibili due nuove offerte, Ritorno 250 e Ritorno 300. L’offerta Ritorno 250 comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 250 Giga di traffico dati in 4G, fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, al prezzo di 7,99 euro al mese.

L’offerta Ritorno 300 invece prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 300 Giga di traffico internet mobile in 4G, fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, il tutto al costo di 8,99 euro al mese. Sostanzialmente prevedono gli stessi bundle di Calciomercato 250 e Calciomercato Top.

Per entrambe le offerte winback è previsto un costo di attivazione di 5 euro, da sommare al costo della prima ricarica pari a 10 euro, da cui verrà scalato il primo mese anticipato dell’offerta scelta. In totale, il costo iniziale sarà quindi di 15 euro. Per scoprire tutte le altre offerte o maggiori dettagli, visitate il sito ufficiale dell’operatore.