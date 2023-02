L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente lanciato una nuova offerta denominata Creami Extra WOW 200, dedicata a tutti i nuovi e già clienti.

Questa offerta, a differenza delle altre, è attualmente sottoscrivibile solamente presso un Ufficio Postale e non online. Scopriamo insieme il bundle completo.

PosteMobile lancia Creami Extra WOW 200

La nuova offerta Creami Extra WOW 200 comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 200 Giga di traffico internet mobile fino in 4G+ su rete Vodafone, il tutto al costo di 10 euro al mese. Quando si attiva l’offerta si ottiene il piano standard Creami Extra WOW con 10 Giga inclusi di base, ma con Creami Extra WOW 200 ogni mese viene erogato un bonus di 190 Giga aggiuntivi.

La nuova offerta, come anticipato precedentemente, è sottoscrivibile da tutti i nuovi clienti, sia per chi richiede un nuovo numero che tramite portabilità da altro operatore mobile, e anche dai già clienti PosteMobile. Per i nuovi clienti, negli Uffici Postali è previsto un costo della SIM pari a 15 euro, a cui aggiungere anche 10 euro della prima ricarica minima per il pagamento del primo mese anticipato, per cui il costo iniziale da sostenere in Ufficio Postale sarà pari a 25 euro.

I già clienti invece dovranno pagare 19 euro per il cambio offerta, chiamando direttamente il Servizio di Assistenza Clienti dedicato. Per quanto riguarda il Roaming nei Paesi dell’Unione Europea, l’operatore con questa offerta mette a disposizione 9.11 GB mensili.