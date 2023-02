La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, in seguito ad anticipazioni ed ipotesi, ha deciso di portare avanti la lotta contro la condivisione abusiva delle password.

Secondo una stima fatta dal colosso, riguarderebbe circa 100 milioni di abitazioni. Anche in Europa è arrivato il controllo delle password. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Netflix: arriva anche in Europa il controllo delle password

I nuovi Paesi in cui sono da subito in vigore le nuove regole sono Canada, Nuova Zelanda, Portogallo e Spagna, che sono i primi due Stati dell’Europa a essere toccati dal cambiamento. Quello che sta accadendo in Portogallo e Spagna è molto probabile che presto accada anche da noi in Italia.

Il riferimento è soprattutto ai prezzi, perché Netflix è tornata a parlare della possibilità di “buy an extra member”, cioè di aggiungere una o più persone, al di fuori dal Nucleo domestico, cioè non conviventi con il titolare dell’account, con cui condividere la password. Pagando, ovviamente.

Nel dettaglio, pagando 3,99 euro al mese per ogni persona che si aggiunge in Portogallo e 5,99 euro al mese per ogni persona che si aggiunge in Spagna. Soldi che vanno ad aggiungersi al costo dell’abbonamento, con una differenza: chi ha il piano Standard può aggiungere un membro in più, mentre chi ha il piano Premium ne può aggiungere sino a due. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire in Italia come deciderà di muoversi la piattaforma.