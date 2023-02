Sono ufficialmente finiti gli incentivi auto 2023 stanziati dal Governo italiano per acquistare auto a basse emissioni. A quanto pare, sono esaurite le risorse messe a disposizione per le vetture con emissioni di CO2 comprese fra i 61 e i 135 grammi per chilometri.

In questo caso, parliamo dei modelli più richiesti, quindi non delle auto full elettriche ma quelle a motorizzazione endotermica, mild hybrid e full hybrid. Il Governo italiano aveva messo al servizio degli italiani un ecobonus da ben 150 milioni di euro dal 10 gennaio 2023. Tuttavia, nel pomeriggio del 6 febbraio, sembra che i fondi siano finiti. Dunque, per acquistare nuove auto di questa fascia, si dovranno aspettare altri incentivi o farlo senza aiuti.

Ancora disponibili gli incentivi auto per le auto elettriche

Restano ancora disponibili gli incentivi (174 milioni di euro) per acquistare le auto 100% elettriche, ossia quelle che emettono da 0 a 20 grammi di CO2 e 219 milioni di euro per le auto da 21 a 60 grammi di CO2 (ibride plug-in). In più, sono rimasti anche altri 8 milioni di euro per il car sharing o noleggio delle ibride plug-in.

Il Governo Meloni aveva messo sul piatto ulteriori 2.000 euro per coloro che avessero rottamato una vettura fino ad Euro 4 acquistando un veicolo della fascia compresa fra i 61 e i 135 grammi per chilometro di CO2. Ciò che si sta palesando nelle ultime settimane è una situazione già successa: gli italiani prediligono l’acquisto di auto con motore termico. Le auto elettriche e le ibride plug-in vengono scartate in Italia, probabilmente per una questione di costi. Dunque, è questo il motivo per cui i fondi sono ancora disponibili.