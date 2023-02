GoPro Hero10 non necessita assolutamente di presentazioni, è una delle migliori action cam in commercio, se non la migliore, e per questo ogni qualvolta viene effettivamente posta in sconto, gli utenti si accalcano per cercare di sfruttare un’occasione sempre più rara ed esclusiva.

Le promozioni Amazon sono il pane quotidiano del nostro canale Telegram ufficiale, al suo interno si trovano periodicamente le offerte Amazon, i coupon ed i codici sconto completamente gratis, tutti disponibili per gli utenti che hanno deciso di iscriversi. Approfittatene subito qui.

GoPro Hero10, la nuova offerta di Amazon

Descrivere il prodotto pare essere quasi superfluo, chi nel 2023 non conosce il marchio GoPro, ed in particolar modo uno degli ultimi modelli, come la GoPro Hero10? ad ogni modo il dispositivo in questione risulta essere acquistabile dagli utenti ad un prezzo complessivamente ragionevole, partendo da un listino di 545 euro, è previsto uno sconto del 18% (pari a circa 100€), per raggiungere la quota finale di 449 euro (LINK PER ACQUISTARE).

Dotata di sensore di ottima qualità, la GoPro Her10 è caratterizzata dalla possibilità di registrare video ultra-stabili fino in 5.3K a 60fps, scattare istantanee a 23 megapixel, avviare dirette streaming a 1080p, con anche la recentissima funzione di webcam, utile per sostituire, ad esempio, quella del notebook di casa (o integrarla in un PC desktop effettivamente non fornito di un simile accessorio). Essendo una action camera è completamente impermeabile, è dotata di un piccolo pannello LCD a colori nella parte posteriore, che facilita la registrazione di vlog o lo scatto di selfies. Il prodotto, infine, viene commercializzato con garanzia di 2 anni dalla data effettiva d’acquisto.