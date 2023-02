Sta accadendo qualcosa di insolito su Saturno, ma questa volta gli scienziati hanno deciso di volerci vedere meglio. il nuovo impianto di Hubble garantisce una visione ottimale del pianeta, che in questo periodo sta affrontando dei fenomeni che gli scienziati chiamano “raggi”.

I raggi appaiono e scompaiono stagionalmente. Saturno sperimenta quattro stagioni, ma ci vuole molto tempo per attraversarle, e ogni stagione dura circa sette anni. Il pianeta sta strisciando verso l’equinozio d’autunno nel suo emisfero settentrionale all’inizio del 2025, ma è già entrato in quella che la NASA chiama “stagione dei raggi“. È il momento migliore per le osservazioni di Hubble per indagare.

Gli scienziati hanno scoperto per la prima volta i raggi, che possono apparire chiari o scuri a seconda dell’angolazione, grazie alla navicella spaziale Voyager della NASA negli anni ’80. “La causa così come la loro variabilità stagionale, deve ancora essere completamente spiegata dagli scienziati“, ha dichiarato la NASA in una dichiarazione giovedì.

Bisogna risolvere a tutti i costi questo mistero

Una probabile spiegazione per le strane caratteristiche coinvolge teorie sul campo magnetico di Saturno.

“I campi magnetici interagiscono con il vento solare, creando un ambiente elettricamente carico“, ha spiegato la NASA. Se ciò risulta essere vero, la ricetta di base per i raggi di Saturno è costituita da particelle ghiacciate più campo magnetico variabile più vento solare e cambiamenti stagionali.

I raggi dovrebbero diventare più importanti con l’avvicinarsi dell’equinozio, dando agli scienziati la possibilità di ulteriori osservazioni e raccolta di dati che spiegheranno cosa sta succedendo.