Abbiamo tutti sentito storie di un malfunzionamento che ha fatto precipitare un ascensore in caduta libera nella nostra vita. Un incidente presumibilmente simile si è verificato nel novembre 2018 nel quarto edificio più alto di Chicago. Secondo quanto riferito, sei persone sono rimaste bloccate dopo che l’ascensore dell’ex John Hancock Center di Chicago è “precipitato” dal 95esimo piano all’atrio dell’11esimo piano.

Innumerevoli salti in ascensore vengono effettuati ogni giorno in tutto il mondo e le incidenze mortali sono relativamente basse. Dato il numero di persone che viaggiano quotidianamente in questi macchinari, possono essere considerati uno dei modi di trasporto più sicuri.

Gli incidenti che coinvolgono ascensori e scale mobili uccidono circa 30 persone e feriscono gravemente circa 17.000 persone ogni anno almeno negli Stati Uniti, in proporzione ancora meno in Italia, secondo i dati citati dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Poco meno della metà di questi decessi coinvolge le persone che lavorano sulle macchine che rimangono bloccate tra le parti in movimento o lungo il pozzo.

Uno dei motivi principali alla base della relativa sicurezza degli ascensori è che si affidano a un numero di cavi d’acciaio, spesso compreso tra quattro e otto. Se uno fallisce, gli altri saranno comunque in grado di tenere il tutto. Questi cavi sono progettati per sostenere il peso di diverse auto, quindi il rischio che i cavi si spezzino solo a causa di un’auto pesantemente caricata è molto improbabile.

Bisogna stare tranquilli

Anche se più cavi si spezzano in uno strano incidente, gli ascensori sono dotati di strati di ulteriori precauzioni che possono proteggere i viaggiatori.

Molti di questi sono attribuiti al padrino degli ascensori moderni, Elisha Otis, un industriale americano che ha sviluppato un dispositivo di sicurezza nel 19esimo secolo che impedisce agli ascensori di cadere se il cavo di sollevamento si guasta.

Il primo è un freno elettronico. In molti progetti di ascensori moderni, i sensori possono rilevare che la cabina sta accelerando verso il basso e possono espellere un freno metallico da sotto la cabina dell’ascensore che si inserisce nelle guide che scorrono lungo il turno.

In caso di interruzione di corrente, un freno a rilascio elettronico può entrare in azione. Molti ascensori sono dotati di un morsetto che ha una posizione di riposo ben chiuso sulla carrucola sopra la cabina. Intelligentemente, questo tipo di freno è sempre bloccato a meno che non venga fornita alimentazione per rilasciarlo, il che significa che metterà meccanicamente i freni sulla puleggia in assenza di elettricità.

Nonostante tutti questi livelli di sicurezza, evidentemente possono verificarsi incidenti. Tuttavia, sembra che la maggior parte di questi sia il risultato di errori umani e manomissioni, piuttosto che di un guasto puramente meccanico dell’ascensore.