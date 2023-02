Anche se WhatsApp è una piattaforma gratuita in cui puoi condividere e fare quello che vuoi, ci sono alcuni termini e condizioni che potrebbero contraddire i tuoi desideri e che molto probabilmente non hai letto.

Esaminiamo alcune delle cose che non dovresti mai fare su WhatsApp. Se li fai ripetutamente o anche solo una volta, rischi di perdere il tuo account.

Sì, la società ha la possibilità di eliminare definitivamente o temporaneamente il tuo account. L’applicazione di una punizione o dell’altra dipenderà da come hai violato i regolamenti. Non potrai più utilizzare il tuo numero di telefono per accedere nuovamente al servizio se l’app elimina definitivamente il tuo account.

Evita di inviare contenuti piratati

Potresti non esserne consapevole, ma WhatsApp ha modificato le sue politiche per affrontare i contenuti digitali piratati. Film, musica e altri elementi di dimensioni fino a 2 GB vengono talvolta trasferiti grazie all’app.

È vietato condividere un film su WhatsApp. Nel 99,9% dei casi non accadrà nulla, tuttavia alcuni account potrebbero subire ban permanenti per questo. Se qualcuno ti dà un film o un file audio protetto da copyright, puoi tenerlo ma non distribuirlo mai.

Ciò che condividi su WhatsApp è accessibile e include un sistema di rilevamento automatico degli attacchi. Potrebbe sospendere il tuo account se scopre che stai condividendo materiale illecito.

Fai attenzione quando usi le foto e gli adesivi di WhatsApp

L’assenza di protezione del copyright non rende automaticamente un’immagine idonea per la messaggistica. I regolamenti dell’azienda potrebbero non essere applicabili ad alcune immagini. Questi sono collegati al contenuto xenofobo, razzista o sessuale.

Anche se sono divertenti, l’utilizzo di questo tipo di foto o adesivi potrebbe comportare la sospensione del tuo account. Ancora una volta, solo una piccola parte degli account è interessata, ma è possibile che il tuo sia uno di questi.

Evita di utilizzare versioni di Whatsapp di terze parti

Solo gli utenti Android possono scaricare e utilizzare versioni non autorizzate di WhatsApp. Questi consentono di modificare il programma e aggiungere funzionalità che non sono presenti nella versione predefinita. Oltre al rischio per la sicurezza che ciò crea, queste applicazioni non sono consentite.