Volete risparmiare sul pagamento del canone Rai in un modo completamente legale? esiste tale possibilità, è naturalmente necessario richiedere l’esenzione, che non è automatica e deve essere presentata sotto forma di domanda, ma comunque esiste ed è molto più facile di quanto potreste immaginare.

Una delle notizie più recenti riguardanti il canone Rai, prevede l’impegno da parte del Ministro di escluderlo dalle bollette a partire dal 2024, è un impegno non una Legge vera e propria, come indicazione dell’Unione Europea, che da tempo spinge per una soluzione di questo tipo. A prescindere da ciò, nel corso del 2023 il canone risulta ancora incluso nella bolletta dell’energia elettrica, e di conseguenza verrà pagato in 10 rate mensili da 9 euro l’una, per un totale che si aggirerà attorno ai 90 euro.

Canone Rai gratis, come fare e chi può richiederlo

Di base dovete sapere che tutti possono richiedere l’esenzione dal pagamento del canone rai, rispettando però determinati requisiti. Infatti è importante ricordare che per non ricorrere in multe e sanzioni salatissime, è possibile firmare l’autodichiarazione di non possesso di una apparecchiatura televisiva, solo se davvero non la si possiede. In questo modo l’utente in autonomia avrà diritto ad evitare il pagamento del canone Rai, previa domanda entro il 31 gennaio (o agosto per la metà anno).

Gli altri consumatori che hanno diritto all’esenzione sono i soliti over75, che hanno un reddito annuo famigliare non superiore agli 8000 euro, comprensivo anche degli altri membri dello stato di famiglia.