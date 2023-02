Bollo auto, l'unico modo legale per non pagarlo

Il bollo auto, la vecchia tassa di circolazione, ma che in termini pratici può essere tramutata in una sorta di tassa di possesso di un mezzo di locomozione, deve appunto essere versato dai possessori di un veicolo o motoveicolo, con il quantitativo direttamente proporzionale alla potenza dello stesso.

Riuscire a generalizzare il discorso in merito all’esenzione dal pagamento è praticamente impossibile, poiché si tratta di una tassa regionale, dovete infatti sapere che versate il bollo auto alla regione di appartenenza, e non allo Stato direttamente. Ciò sta a significare che appunto ogni Regione attua limitazioni o vincoli differenti, rendendo giustappunto impossibile la generalizzazione.

Bollo auto, ecco chi non lo paga

Cercando comunque di riassumere nel breve i paletti imposti dalla maggior parte delle regioni del nostro paese, vi possiamo dire che l’esenzione, almeno per i primi anni di possesso della vettura, è garantita generalmente per coloro che scelgono un’auto elettrica. In questo caso automaticamente il bollo verrà scontato del 100% rispetto al dovuto, in altre occasioni, per particolari modelli ibridi, potrebbe essere previsto uno sconto percentuale inferiore, o comunque l’esenzione per un periodo temporalmente più ridotto.

Queste sono solamente asserzioni che raccolgono la media ponderata delle scelte delle singole Regioni, per riuscire a godere di un dettaglio maggiore su cosa vi aspetta nell’area di residenza, consigliamo fortemente di fare affidamento sul sito ufficiale della singola Regione, in modo da ricevere tutte le informazioni del caso.