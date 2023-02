WhatsApp è stato aggiornato nell’ultimo periodo con una funzione che può davvero far impazzire gli utenti, infatti tutti possono finalmente mettere le mani su una procedura molto richiesta e desiderata, seconda solamente a quanto effettivamente già proposto su Telegram.

L’idea di WhatsApp è quella di assottigliare sempre di più la distanza che intercorre tra la stessa azienda è Telegram, cercando appunto di proporre le medesime funzioni, nella speranza che i miliardi di utenti che ogni giorno utilizzano l’app di Meta, non decidano di abbandonarla. Per questo motivo periodicamente rilascia aggiornamenti di funzioni molto richieste e desiderate dal pubblico.

Per le offerte Amazon, ed anche i nuovi sconti speciali, aprite subito questo link diretto al nostro canale Telegram.

WhatsApp, le nuove funzioni sono assurde

Le nuove funzioni disponibili su WhatsApp comprendono tante novità interessanti, come ad esempio la possibilità di auto-inoltrarsi i messaggi; gli assidui utilizzatori di Telegram sicuramente la conoscono già molto bene, ovvero riguarda la possibilità di inoltrare direttamente a sé stessi un messaggio, un testo, una fotografia o un allegato in generale.

L’idea è molto interessante, anche se a prima vista potrebbe apparire estremamente superflua, ma cerchiamo di spiegarvi il motivo. Immaginate di voler condividere un file dal notebook allo smartphone, senza utilizzare un servizio di cloud, come fare?. Con WhatsApp potrete creare la vostra chat, condividerlo per poi accedervi in un qualsiasi momento da un qualsiasi smartphone o device collegato al medesimo account, bello no?.

L’aggiornamento è già disponibile per tutti, se non lo avete ancora fatto, provvedete a scaricarlo subito.