Nelle ultime ore l’operatore virtuale Tiscali ha lanciato una nuova promozione convergente che permette ai nuovi clienti di rete fissa di aggiungere come opzione una SIM con l’offerta Mobile 50.

I clienti interessati sono quelli che attivano l’offerta di rete fissa denominata UltraInternet da 24.90 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Tiscali Mobile lancia una nuova offerta convergente

Per promuovere questa nuova iniziativa, l’operatore inserito nella home page del suo sito, nel banner relativo alle offerte UltraInternet da 24,90 euro al mese, la dicitura “SIM MOBILE con 50GB, 1000 minuti e 100 SMS a soli 5,99 euro al mese“, accompagnata dal logo di una SIM che riporta la frase “Provala gratis per 2 mesi senza vincoli“.

Tiscali Mobile 50 prevede in dettaglio 1000 minuti di chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti e 50 Giga in 4G su rete TIM. Grazie alla promo attuale, i nuovi clienti di rete fissa Tiscali UltraInternet che abbinano anche una SIM potranno utilizzare l’offerta gratis per i primi 2 mesi, e non sono inoltre previsti costi di attivazione e della SIM.

Dunque, per poter attivare una SIM con Mobile 50, è necessario sottoscrivere una delle offerte di rete fissa Tiscali della gamma UltraInternet o UltraInternet Full, tutte con attivazione gratuita e quindi senza vincoli. Le offerte base Tiscali UltraInternet Fibra e UltraInternet, che includono la navigazione internet illimitata e le chiamate a consumo, tariffate con uno scatto alla risposta di 23 centesimi di euro e un costo di 5 centesimi di euro al minuto per i fissi e mobili nazionali, prevedono un costo di 24.90 euro a tempo indeterminato. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.