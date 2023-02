Arrivano con il nuovo anno una serie di novità sotto il punto di vista commerciale per i clienti di TIM. In linea con quanto fatto da altri operatori sul mercato della telefonia mobile, anche il provider italiano ha deciso di applicare una serie di rimodulazioni sulle sue principali tariffe nelle prime settimane del 2023.

TIM, il 2023 si presenta con queste rimodulazioni

La strategia di TIM sul fronte rimodulazioni di costi è cambiata già nelle precedenti settimane. Le modifiche di listino anziché concentrarsi sulle famose ricaricabili winback, ovvero le promozioni pensate per chi esercita la portabilità in entrata, guardano a tutto l’arco delle tariffe del provider.

Alcuni abbonati storici di TIM si troveranno a pagare 1 euro in più rispetto ai precedenti costi. Alcuni clienti più sfortunati, invece, arriveranno a pagare sino a 2 euro in più ogni trenta giorni.

Al netto di quelli che sono aumenti di costo anche drastici, il gestore ha previsto alcune misure compensative. Ad esempio, per gli abbonati con vincoli sull’utilizzo dei minuti per le telefonate sono stati previsti minuti no limits. Stessa cosa anche per quanto concerne gli SMS.

Le occasioni migliori in quanto a misure compensative sono però legate alla navigazione di rete. Molti abbonati, ad esempio, hanno ricevuto un extra di 30 Giga per la connessione internet. Per un’ampia fascia di clienti è invece prevista addirittura la connessione dati illimitata con rete 4G.

Per ulteriori informazioni su termini e condizioni delle rimodulazioni i clienti di TIM devono seguire dettagliatamente le indicazioni che il provider ha inviato a tutti gli interessati via SMS.