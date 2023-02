In Italia ogni anno ci sono diversi casi di prodotti che vengono ritirati dai supermercati poiché ritenuti pericolosi per la salute. L’anno scorso per esempio i casi segnalati sono stati circa 70.

I motivi sono i più svariati e vanno dalla presenza di corpi estranei, errori sulle etichette, contaminazioni batteriche alla mancanza di allergeni nella lista degli ingredienti.

Errori che potrebbero risultare fatali per le persone che acquistano questi prodotti, per questo bisogna fare molta attenzione e informarsi sempre sui richiami e i ritiri che i supermercati diramano.

Lista degli alimenti ritirati dal mercato a febbraio 2023