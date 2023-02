La Fiat 500 completamente elettrica ha ripreso da dove si era interrotta nel 2022, guadagnando ulteriore riconoscimento tra gli esperti del settore. Per il secondo anno consecutivo, la 500 completamente elettrica si è aggiudicata il premio Best Small Electric Car for the City e Best Cabrio for Value.

Nel premiare la 500 completamente elettrica con il premio Best Small Electric Car, i giudici ne hanno elogiato il design e le capacità di guida. Attualmente può essere tua grazie alla promozione a noleggio di Leasys che prevede ricariche illimitate per tutta la durata del contratto. Se non sai dove poter ricaricare la tua auto, vai sul sito Leasys o sull’app per scoprire i “punti di ricarica gratuiti”.

La formula prevede il pagamento di un canone di 299 euro per un minimo di 48 mesi e un anticipo di 3.900 euro.

Una bella macchina

Damien Dally, Amministratore Delegato Fiat e Abarth, ha dichiarato: “Il 2022 è stato un anno incredibile per la 500 completamente elettrica, avendo ottenuto così tanti riconoscimenti da esperti del settore.”

La Fiat 500 completamente elettrica è la prima completamente elettrica progettata da zero. L’auto offre una serie di caratteristiche best-in-class come le tecnologie di guida autonoma di livello 2, una varietà di opzioni di batteria e un’autonomia di guida che supera di gran lunga la concorrenza.

Per mettere ancora di più la 500 completamente elettrica in prima linea nelle menti dei clienti, l’auto vanta una ricarica rapida da 85 kW, e ciò cosnente alla batteria di raggiungere l’80% di autonomia in soli 30 minuti.

Steve Huntingford ha dichiarato: “La risposta immediata del motore da 117 CV della Fiat 500 ti aiuta a entrare e uscire dal traffico con facilità, mentre le dimensioni minuscole dell’auto e lo sterzo leggero la rendono perfetta per le manovre urbane e per infilarsi in spazi ristretti. Siamo anche grandi fan di gli interni intelligenti e moderni e la posizione di guida relativamente alta, con quest’ultima che aumenta la visibilità.”