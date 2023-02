Il prezzo del Motorola Edge 30 Neo, un vero e proprio top di gamma della scorsa generazione, è letteralmente crollato su Amazon, grazie ad una promozione di ottimo livello, infatti, gli utenti possono pensare di risparmiare ingenti quantitativi di denaro su ogni singolo modello acquistato.

Motorola Edge 30 Neo, uno smartphone eccellente

Il Motorola edge 30 Neo è universalmente riconosciuto come smartphone di fascia medio-alta, un prodotto che non necessita assolutamente di presentazioni, è uno dei migliori in circolazione, nonostante comunque sia sul mercato da quasi un anno. Il prodotto presenta tantissime specifiche di alto livello, come il display OLED da 6,2 pollici di diagonale (120Hz e risoluzione FullHD+), passando per la doppia camera posteriore da 64 megapixel, la batteria da 4020mAh, e la configurazione di base che prevede 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. L’unica lacuna è forse dedicata al SoC, il processore infatti è il qualcomm Snapdragon 695, non propriamente indicato per un top del suo calibro.

Il prezzo finale di vendita è comunque più che allineato, infatti prevede un costo fisso di listino di 429 euro, il quale può comunque scendere sui 282 euro grazie alla promozione corrente, mettendo gli utenti in condizione di poter risparmiare il 34% rispetto al valore originario (LINK ACQUISTO). La campagna promozionale è temporalmente limitata, di conseguenza se siete particolarmente interessati all’acquisto vi conviene velocizzare il più possibile la scelta.