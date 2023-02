Le microSD sono strumenti fondamentali per riuscire ad incrementare notevolmente la memoria del proprio dispositivo, sia esso uno smartphone, o semplicemente una fotocamera digitale. Grazie ad Amazon è stata attivata una promozione davvero unica, un 3in1 irrinunciabile.

MicroSD Lexar in offertissima su Amazon, costano pochissimo

Avete bisogno di tante microSD ma volete spendere molto poco? allora potete affidarvi alla corrente promozione di Amazon, con la quale potrete avere ben 3 microSD al prezzo di una. Avete capito bene, non stiamo assolutamente scherzando, spendendo solamente 18,99 euro potrete acquistare 3 microSD Lexar da 32GB, con incluso anche uno specifico adattatore SD.

Il modello in promozione non necessita di presentazioni, già lo abbiamo visto in passato, è una microSD standard con velocità di trasferimento fino a 100MB/s, con specifiche A1, U1, C10 e V10. La capienza, come indicato, è pari a 32GB di memoria interna. Il design è il caratteristico di casa Lexar, ovvero è realizzata in plastica, con una doppia colorazione rosso e bianco, tagliate da una striscia orizzontale rettilinea.

Tutti coloro che vorranno acquistare il set proposto dovranno semplicemente premere il link inserito per aggiungerle al carrello, e godere nel contempo di una spedizione rapidissima, anche nel giro di un solo giorno sarà possibile ricevere la merce direttamente presso il proprio domicilio, dipendentemente dalla vostra distanza dal magazzino Amazon stesso. Non sappiamo fino a quando la promozione resterà effettivamente attiva.