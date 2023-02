Kia Italia, una Energy House a Roma per il futuro dell'elettrificazione e della sostenibilità

Kia Italia ha scelto Roma per inaugurare il suo primo brand store. L’inaugurazione è avvenuta all’interno dell’Enel X Store di Corso Francia. Questa operazione fa parte delle attività strategiche che il brand sta attuando con lo scopo di riposizionare il marchio ma anche per la trasformazione che sta compiendo da produttore tradizionale di auto a vero e proprio sustainable mobility solutions provider. Sarà quindi questo è il contesto ideale utile per far conoscere i servizi e le offerte a coloro che prediligono l’elettrico e le soluzioni di ricarica presenti anche all’esterno dello studio che vengono gestite da Enel X Way. Si tratta quindi della location perfetta utile per parlare di elettrificazione in tutte le sue sfaccettature oltre che per conoscere da vicino tutti i prodotti che Kia ed Enel svilupperanno.

Kia Italia inaugura il suo brand store a Roma

“L’obiettivo del nostro marchio è conquistare la leadership nel campo della mobilità elettrica e poter siglare un accordo per la realizzazione della Energy House insieme al Gruppo Enel, un motivo di orgoglio e soddisfazione – spiega l’Amministratore Delegato di Kia Italia Giuseppe Bitti – Lo store non deve essere visto o vissuto come un normale autosalone, entrando nella Energy House di Roma, il potenziale cliente avrà l’opportunità di scoprire a fondo chi è Kia, quali sono le sue ambizioni e scoprire la visione del gruppo all’interno del panorama del futuro della mobilità”.

“Siamo contenti che un partner importante come Kia abbia scelto l’Enel X Store di Roma per aprire il primo temporary store italiano del marchio” ha dichiarato Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia “Questo spazio è nato da un progetto importante di riqualificazione di un’area urbana abbandonata con l’obiettivo di restituire alla comunità un luogo di socialità e innovazione e sin da subito è diventato un punto di riferimento per conoscere da vicino l’ecosistema integrato di Enel X. Per questo motivo vogliamo continuare a offrire i migliori servizi di efficientamento e risparmio energetico accelerando il processo di sostenibilità per tutti i nostri clienti”.