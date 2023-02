Per riuscire a incrementare la capillarità della rete mobile proprietaria, Iliad Italia ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti un form online che consente a chi possiede una proprietà immobiliare, come può essere ad esempio un terreno o il tetto di un palazzo, di potersi candidare per ospitare l’installazione di un’antenna Iliad. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Iliad, ecco i passaggi per installare un’antenna dell’operatore nella nostra proprietà

A quanto pare, in questi primi giorni di Febbraio 2023, nel sito corporate di Iliad Italia è stata aggiunta una pagina denominata “Installazione antenne” (qui per accedere al link diretto), raggiungibile facilmente dal portale aziendale. Al contempo, il link che riporta alla pagina dedicata a chi ha intenzione di ospitare un’antenna Iliad nella sua proprietà è stato messo anche nella parte bassa della pagina ufficiale.

L’operatore francese ha sottolineato che chi ha una proprietà dove ha la possibilità di installare un’antenna telefonica, ha anche l’opportunità di “contribuire allo sviluppo del futuro digitale” e contemporaneamente ottenere in cambio un compenso economico per l’uso del bene immobiliare.

Ecco di seguito seguito testo completo scritto dall’operatorenel sito ufficiale nella pagina Installazione antenne:

“Diventa parte della Rivoluzione

iliad si impegna quotidianamente nell’estendere la copertura della propria rete mobile per offrire il miglior servizio possibile ai suoi milioni di utenti.

In qualità di proprietario potresti contribuire allo sviluppo del futuro digitale e nel contempo trarre un vantaggio economico dal tuo bene immobiliare.

Saresti interessato all’installazione di un’antenna iliad presso la tua proprietà? Compila il form”.