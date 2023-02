È stata raggiunta una pietra miliare nel calcolo quantistico, il che potrebbe significare che l’elaborazione incredibilmente veloce è ora una prospettiva realistica.

Gli scienziati della Sussex University sono riusciti a trasferire dati tra chip a velocità record e, cosa più importante, con precisione record.

“Ciò che abbiamo ottenuto qui è la capacità di realizzare computer quantistici estremamente potenti in grado di risolvere alcuni dei problemi più importanti per le industrie e la società“, ha affermato il ricercatore capo Prof. Winfried Hensinger.

L’informatica quantistica si basa su alcuni principi della fisica quantistica, vale a dire che le particelle subatomiche possono trovarsi in due posti contemporaneamente e possono rispecchiare le azioni l’una dell’altra quasi simultaneamente attraverso distanze insondabili.

Queste proprietà indicano che i computer potrebbero potenzialmente gestire più processi a velocità folli nemmeno con i migliori computer di oggi. Sono in fase di sviluppo da oltre due decenni, ma finora sono attualmente attivi e funzionanti solo piccoli sistemi con usi limitati. Le grandi aziende tecnologiche come IBM, Google e Microsoft hanno alcune di queste macchine.

I computer del futuro

Uno dei principali ostacoli allo sviluppo della tecnologia è stata la capacità di trasferire le informazioni attraverso i chip in modo che rimangano intatte. Per far funzionare i computer quantistici, sono stati progettati per essere altamente sensibili e quindi hanno una bassa tolleranza ai guasti. Ciò significa che le minime interferenze possono interrompere il loro effettivo funzionamento.

Ma pubblicando i risultati sulla rivista Nature Communications, il team di ricerca della Sussex University ha dimostrato un modo per trasferire informazioni tra chip quantistici con un’affidabilità del 99,999993%, la velocità di connessione era di 2424/s.

Entrambi stabiliscono record mondiali, affermano i ricercatori, e mostrano che è possibile assemblare chip quantistici per costruirne di più potenti.

Il direttore del National Quantum Computing Center, il prof. Michael Cuthbert, ha commentato i risultati: “è necessario capire come poter ingrandire le potenzialità di questo computer al fine di eseguire calcoli realistici e utili.”

Se il calcolo quantistico diventa praticamente applicabile, potrebbe significare grandi cose per tutti i tipi di industrie. Potrebbe portare a nuove scoperte scientifiche, dal momento che possono eseguire calcoli impossibili da ottenere per qualsiasi computer umano o attuale.