Anche se il Google Pixel Watch potrebbe non essere perfetto, è sicuramente uno dei dispositivi che si è fatto più amare. Questi dispositivi vengono aggiornati molto spesso dal colosso.

Oggi vogliamo infatti parlarvi dell’ultimo aggiornamento lanciato dall’azienda di Mountain View per il wearable, quello di febbraio 2023. Andiamo a scoprire le novità apportate.

Google Pixel Watch riceve l’aggiornamento di febbraio 2023

L’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2023 è appena stato rilasciato e sebbene ciò significhi che nuove patch di sicurezza vengono implementate sui dispositivi Pixel supportati, significa anche che anche altri dispositivi compatibili stanno ricevendo l’update. Lato smartphone non ci sono grosse novità, in effetti: giusto qualche bug fix specifico che si aggiunge alle patch di sicurezza mensili.

Il colosso, sugli smartphone Pixel ha risolto il problema che impediva l’interazione con la tastiera Braille in certe condizioni, problema che a volte causava instabilità con Clear Calling attivato in certe condizioni, un problema di connettività Bluetooth con certi dispositivi o accessori ed infine un altro problema in cui a volte le informazioni del calendario del profilo di lavoro non si aggiornavano in background.

Il discorso è più o meno lo stesso per quanto riguarda il Pixel Watch: la build è la RWD9.220429.075 e il changelog si limita a dire che include le ultime patch di sicurezza. Quando l’aggiornamento arriverà sull’orologio, apparirà una notifica che indica che è ora disponibile un aggiornamento, facile e veloce da installare essendo un update ota.