Google ha sorpreso tutti la scorsa settimana. La società ha preso cercato di focalizzarsi su Maps, Search e Translate, suscitando speculazioni sul fatto che l’alternativa ChatGPT sarebbe stata al centro dell’attenzione durante lo spettacolo. Ma ha finito per svelare Bard lunedì, un giorno prima che Microsoft annunciasse il supporto ChatGPT in Bing.

L’evento del mercoledì di Google ha portato nuovi annunci riguardanti Maps, Search e Translate. Le app ottengono alcune nuove funzionalità intelligenti, ma non aspettarti chatbot in nessuna di esse.

Dopo aver introdotto la visualizzazione immersiva lo scorso anno, la società sta implementando la funzione Maps in modo più ampio.

La visualizzazione immersiva utilizza l’intelligenza artificiale per fondere miliardi di Street View e immagini aeree per creare un modello digitale del mondo. Google aggiunge quindi vari livelli ad esso, in modo che gli utenti possano ispezionare rapidamente come apparirebbero i punti di riferimento in condizioni meteorologiche diverse e controllare il traffico.

Ecco cosa ci aspetta

La vista immersiva mostrerà anche quanto è affollato un luogo, i percorsi di accesso e quali attrazioni sono disponibili nelle vicinanze.

Con la visualizzazione immersiva, Google Maps può scendere al livello della strada e persino entrare nei ristoranti. Questa è un’altra area in cui Google utilizza l’intelligenza artificiale per creare tour realistici che sembrano registrazioni video. Tuttavia, Google si affida alla sua tecnologia NeRF (Neural Radiance Fields) per unire foto 2D in esperienze 3D.

La vista immersiva sarà disponibile a Londra, Los Angeles, New York, San Francisco e Tokyo. Amsterdam, Dublino, Firenze e Venezia riceveranno l’aggiornamento nei prossimi mesi.

Un uso più entusiasmante dell’IA riguarda le funzionalità AR in Google Maps. Questa è una caratteristica di cui gli utenti di Maps stanno approfittando da un po’ di tempo. Basta puntare la fotocamera del telefono verso ciò che ti circonda in Google Maps e le informazioni digitali popoleranno lo schermo.