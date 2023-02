Ci stiamo avvicinando alla festività di San Valentino e varie aziende stanno già proponendo diverse promozioni interessanti. Tra queste, c’è anche il colosso DAZN. Quest’ultimo ha da poco deciso di proporre il costo dell’abbonamento mensile ad un prezzo scontato di 20,99 euro.

DAZN, per San Valentino abbonamento ad un prezzo scontato di 20,99 euro

In occasione della festività di San Valentino, il colosso DAZN ha deciso di proporre una interessante iniziativa. Come già accennato, si potrà sottoscrivere l’abbonamento ad un costo mensile scontato di 20,99 euro. Questo sarà possibile per 12 mesi. Sono coinvolti in questa promozione non solo i nuovi clienti, ma anche tutti gli ex clienti che devono riattivare il proprio abbonamento.

La promozione in questione sarà sfruttabile soltanto per un breve periodo di tempo. Gli interessati potranno infatti usufruire dal 9 al 14 febbraio 2023. Nel caso in cui si dovesse recedere dal contratto prima dei 12 mesi, però, si dovrà pagare un costo di penale.

Si tratta comunque di una buona opportunità per tutti coloro che avevano intenzione di abbonarsi a DAZN ma che ancora non ne avevano avuto la possibilità. Il prezzo standard è infatti di 29,99 euro, ma ora si avrà quindi la possibilità di pagarlo con circa 10 euro di sconto. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo comunque a visitare il sito ufficiale di DAZN.

Vi ricordiamo che il catalogo del colosso DAZN è davvero ricco di numerosi contenuti sportivi. Ci sono in primis le partite del campionato di calcio italiano della Serie A ma non solo, troviamo anche altre competizioni internazionali di rilievo.