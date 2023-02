Il mercato delle cuffie sovrauricolari bluetooth è decisamente ampio, ogni giorno su Amazon si possono trovare nuovi modelli molto interessanti in promozione, come le Edifier in vendita ad un prezzo inedito ed esclusivo.

Ricordatevi di confermare l’iscrizione gratuita al canale Telegram di TecnoAndroid, l’unico che regala ogni giorno coupon gratis ed elenca tutte le migliori offerte in esclusiva assoluta, con prezzi bassissimi per tutti.

Cuffie bluetooth Edifier in offertissima per un breve periodo

In un mercato in cui sono presenti tantissime cuffie bluetooth, è molto interessante sapere che esistono modelli sovrauricolari dall’eccellente rapporto qualità/prezzo. E’ questo il caso delle Edifier W820NB, vere e proprie cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore (ibrida), compatibilità con audio Hi-Res, una autonomia più che ottima, in grado di raggiungere fino a 49 ore continuative, possibilità di gestire le chiamate all’orecchio, materiali di alta qualità ed una ergonomia complessivamente interessante.

Tutto questo sarebbe disponibile ad un prezzo di listino di 69 euro, ma grazie alla presenza di un apposito coupon sconto presente nella pagina (ricordatevi di applicarlo) del 15%, la spesa finale da sostenere sarà di circa 57 euro (LINK ACQUISTO). Indubbiamente il risparmio è ottimo, se considerate che comunque parliamo di un prodotto con oltre 127 recensioni ed un punteggio di 4.5/5.

L’unica colorazione disponibile all’acquisto è quella nera, è realizzato quasi interamente in plastica, con finitura opaca molto bella al tatto e alla vista, anche se potrebbe risultare difficile da pulire. Il venditore è EdifierDirect, tuttavia della spedizione se ne occupa Amazon, di conseguenza abbiamo la possibilità di godere della velocità e rapidità nella consegna.