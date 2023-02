CoopVoce accoglie la nuova EVO da 150GB con un prezzo shock

Il mondo dei gestori sta subendo un cambiamento graduale, il quale prima non era prevedibile. Se un tempo infatti esistevano i provider mobili che avevano prezzi alti perché forti della loro qualità, oggi tutto questo non vale più. I gestori che con il tempo hanno acquisito una certa notorietà, hanno dovuto fare i conti ad un certo punto con altre realtà molto interessanti che hanno però battuto tutti con i loro prezzi bassissimi.

In questa situazione è da attribuire ai gestori virtuali, i quali pian piano stanno riuscendo a risalire le classifiche di gradimento. Al pubblico non importa più infatti di avere una qualità eccelsa, dal momento che mediamente tutti offrono le stesse caratteristiche. Quello che però interessa è avere tanti contenuti, soluzione che i provider virtuali mettono a disposizione perennemente. Tra questi, uno dei più acclamati dal pubblico certamente CoopVoce.

CoopVoce, la nuova promo che fa parte della linea EVO ha dalla sua parte un prezzo eccezionale e ben 150 giga in 4G+

C’è stato modo di notare come i gestori virtuali durante gli ultimi tempi abbiano aumentato i giri del loro motore. Il tutto è risultato fondamentale, proprio per battere la concorrenza più blasonata. Oggi tra le fila di Coopvoce c’è da segnalare una nuova promo che entra a far parte della linea EVO.

All’interno di questa nuova offerta ci sono addirittura 150 giga per navigare sul web utilizzando la connessione 4G. Ci sono poi 1000 messaggi da inviare a tutti i numeri e soprattutto minuti senza limiti verso tutti. Il prezzo di vendita mensile è di soli 8,90 €.