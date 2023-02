Uno dei maggiori problemi con cui le famiglie italiane devono tirare i conti ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dalla crisi energetica che sta colpendo sia la nostra nazione sia il resto d’Europa, il conflitto tra Russia e Ucraina ha infatti causato un aumento del prezzo al dettaglio della materia energia che ha portato a un rincaro dei costi delle bollette di luce e gas.

Questo momento speculativo non ha risparmiato neanche i carburanti, il prezzo di benzina e diesel è infatti aumentato drasticamente obbligando il governo italiano a intervenire rimuovendoli accise sul costo al dettaglio in modo da non saturare le famiglie italiane già pesantemente provate.

All’interno di questo contesto c’è però chi ha pensato bene di provare a guadagnare dalle paure delle famiglie diffondendo mail ed sms di phishing ad hoc per il contesto.

Il nome di Enel Energia sfruttato indebitamente

Il nuovo sms di fishing che sta attaccando alle famiglie italiane ribadisce perfettamente il concetto, quest’ultimo sfruttando il nome di Enel energia avvisa la vittima di un’anomalia con i pagamenti, la pericolosità risiede nel fatto che è all’interno del corpo testo saranno presenti il vostro nome e cognome ed anche il vostro indirizzo mail al posto dei campi censurati, elementi che faranno sembrare ancora più realistica la comunicazione fraudolenta.

Onde evitare qualsiasi tipologia di problema il consiglio migliore da seguire è molto semplice, cestinate immediatamente l’sms non appena lo riconoscete, in tal modo non correrete il rischio di far trapelare dati sensibili potenzialmente fatali per la vostra privacy.