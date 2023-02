Apple iPhone 15 Ultra sarà molto probabilmente lo smartphone Apple più costoso di sempre, sembra a tutti gli effetti lo slogan che ogni anno l’azienda di Cupertino lega al modello corrente, ma dati alla mano in questo caso potrebbe essere maledettamente vero.

Sebbene il modello della corrente generazione sia sul mercato da pochissimi mesi, l’occhio critico degli utenti è già votato al futuro, a quanto il prossimo anno potrebbe effettivamente offrire. Prima di tutto possiamo notare un importante cambiamento nel nome, secondo infatti il giornalista Mark Gurman, nel corso del 2024 Apple potrebbe lanciare sul mercato un modello più performante del corrente Max, chiamandolo appunto iPhone 15 Ultra. La domanda che ora molti di noi si sono posti è solo una, quanto costerà?

Apple iPhone 15 Ultra, quanto costerà nel 2024?

Stando alle prime proiezioni, basate niente meno che sulle esperienze appena passate, iPhone 15 Ultra dovrebbe superare abbondantemente, come prezzo base, i 1100 dollari. I conti sono pesto fatti, nel 2017 iPhone X aveva un costo base di 999 dollari, incrementati nell’anno successivo, con l’introduzione di display più grandi e batteria più capiente, a 1099 dollari. Il successivo rialzo lo abbiamo notato con iPhone 13 Pro, la cui versione con 1TB di memoria interna aveva addirittura raggiunto i 1599 dollari di listino.

Una crescita costante di generazione in generazione che non lascia ben sperare per il futuro, nonostante comunque, come molti effettivamente direbbero, i nostri stipendi non si adeguino alla crescita dei prezzi e la corrispettiva inflazione.