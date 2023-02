Senza alcun dubbio le auricolari true wireless più apprezzate nel panorama tecnologico sono le Apple AirPods, le famose cuffie di Apple hanno infatti delle specifiche che le rendono un must per gli amanti di questa tipologia di gadget, ma nel caso dovessimo trovarci con un modello privo ormai di garanzia e con problemi di ricarica o alla custodia che cosa dovremmo fare ?

Indubbiamente le opzioni che ci verrebbero in mente sono due, contattare Apple per procedere ad una riparazione o procedere direttamente acquistando una nuova custodia, dinamiche che però possono portare a spese ingenti che valgono quasi l’acquisto di un nuovo modello.

Ebbene esiste una terza opzione che prevede l’adopero di un po’ di conoscenze e manualità, a mostrarcelo è ancora una volta l’ingegnere di robotica, Ken Pillonel, diventato famoso su Internet nel 2021 per aver creato un iPhone con USB-C funzionante.

AirPods Pro con USB-C

Pillonel come ci mostra nel video è stato in grado di progettare e installare una soluzione end-to-end per coloro che desiderano sostituire la batteria della custodia delle AirPods, ovviamente non si tratta di una dinamica troppo semplice, però se siete avvezzi a piccoli lavori di elettronica potreste riuscirci e tra l’altro la procedura non richiede nemmeno fresature e consente l’inserimento di un PCB USB-C sostitutivo.

Come se non bastasse il PCB USB-C sostitutivo è in vendita sul suo shop online a 38 dollari e in aggiunta in caso di rottura, l’ingegnere ha caricato su GitHub il progetto per stampare in 3D un case sostitutivo in caso di rottura completa dell’originale.