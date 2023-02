Xiaomi 12 è uno smartphone di grandissima qualità, un prodotto che può effettivamente offrire al pubblico italiano la possibilità di godere di ottime prestazioni, senza mai doversi preoccupare di nulla, se proprio dell’autonomia generale. Grazie ad Amazon il prezzo è stato fortemente ridotto, avvicinando così gli utenti alla possibilità di acquisto esclusivo.

Xiaomi 12, quanto costa il top di gamma

Lo Xiaomi 12 non necessita assolutamente di presentazioni, è uno smartphone di grande qualità, considerato uno dei migliori top di gamma della scorsa generazione. Lanciato nel corso del 2022, ha un display da 6,28 pollici di diagonale, un AMOLED con refresh rate a 120Hz, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, ma anche una configurazione di base molto buona, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile). La batteria da 4500mAh garantisce complessivamente una discreta autonomia, senza dimenticarsi comunque dell’ottimo comparto fotografico, con sensore principale da 50 megapixel, affiancato da altri due sensori da 13 e 5 megapixel.

L’unica variante in offerta presenta colorazione Blue, di base il prezzo di listino sarebbe stato di 799 euro, ma grazie alla promozione corrente la spesa finale scende a 515 euro, raggiungendo quindi uno sconto effettivo del 36% (LINK PER ACQUISTARE). Come al solito ricordiamo che la spedizione viene gestita da amazon, e che comunque è uno smartphone no brand con garanzia di 24 mesi, che coprirà ogni difetto di fabbrica di alcun tipo.