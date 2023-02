WhatsApp, ecco i nuovi trucchi del 2023

Tanti trucchi si nascondono alle spalle di WhatsApp, una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo, pronta a fare di tutto pur di assottigliare le differenze con la rivale Telegram, riducendone al massimo le distanze.

Le funzioni aggiunte di recente dall’applicazione di Meta non sono effettivamente conosciute da tutti i consumatori, una di queste ad esempio riguarda la possibilità di auto-inviarsi allegati, file, immagini o semplicemente messaggi. In altre parole risulta possibile creare una chat visibile solamente da voi stessi, alla quale è possibile accedere da qualsiasi dispositivo collegato al medesimo account, e sulla quale è possibile inviare praticamente ciò che si desidera.

WhatsApp, i trucchi del 2023 sono sempre i migliori

L’altra funzione che, dati alla mano, pochi utenti effettivamente conoscono, riguarda la possibilità di collegarsi alle chat di WhatsApp dal browser del proprio notebook o PC desktop. Si tratta a tutti gli effetti di WhatsApp Web, un tool utilissimo che non richiede alcun pagamento aggiuntivo, ed in parallelo non obbliga l’utente ad installare alcun software di terze parti per il suo funzionamento.

In ultimo vi parliamo di WhatsApp Business, forse la funzione più bistrattata tra tutte, proprio perché è una funzione che pochi utenti conoscono, permette a tutti gli effetti di collegare più numeri di telefono allo stesso account. E’ la soluzione ideale per coloro che, ad esempio, hanno un numero lavorativo ed uno privato, e vogliono far collimare le parti, senza dover minimamente ricorrere all’acquisto di uno smartphone aggiuntivo.