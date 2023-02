Unieuro mette alle strette Amazon con il lancio di nuovissime offerte da non perdere di vista, rappresentano la perfetta occasione per risparmiare su ogni singolo acquisto, mettendosi a disposizione di tutti coloro che vorranno acquistare in negozio, o sul sito ufficiale.

Proprio quest’ultimo rappresenta l’isola felice su cui fare riferimento, nel momento in cui si volesse effettuare un acquisto, stando comodamente seduti sul divano di casa propria. Il volantino è ricco di occasioni, ricordiamo che comunque la spedizione presso il domicilio è gratis solo per coloro che raggiungono un livello di spesa superiore ai 49 euro.

Unieuro, quali sono i prodotti più esclusivi in offerta

Con il volantino Unieuro gli utenti possono davvero dormire sonni tranquilli, sono tantissimi gli smartphone effettivamente in promozione, che mandano letteralmente in picchiata la maggior parte dei prezzi. Osservando da vicino la campagna promozionale notiamo prima di tutto la presenza di un’ottima promozione mirata sul Galaxy S22, il vecchio modello della serie Galaxy, può ancora oggi essere acquistato con un esborso di 749 euro.

Gli utenti che invece vogliono spendere meno di 299 euro, potranno comunque pensare di acquistare alcuni dei migliori modelli in commercio attualmente, quali possono essere Motorola Moto E32, Redmi 10, Galaxy A33, Galaxy A13, Motorola Moto G72 o G12, Redmi Note 11 Pro, Oppo A77, Redmi 9At e Redmi Note 11. Tutti questi modelli vengono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, che corrispondono all’essere no brand e con garanzia di 24 mesi.