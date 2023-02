Degli archeologi egiziani che hanno passato anni a scavare meticolosamente un sito tra le antiche rovine di Saqqara, vicino al Cairo, hanno annunciato giovedì una serie di importanti scoperte risalenti alla quinta e alla sesta dinastia dell’Antico Regno d’Egitto, più di 4000 anni fa.

Uno dei più importanti era un grande sarcofago rettangolare in pietra calcarea trovato sul fondo di un pozzo verticale profondo circa 50 piedi.

“Il sarcofago pesava circa 45 tonnellate e il coperchio era di circa 5 tonnellate“, ha detto a CBS News il dottor Zahi Hawass, direttore del gruppo di scavi egiziano presso il sito di Gisr el-Mudir nell’antica città di Saqqara.

Il coperchio era ancora sigillato sul sarcofago con la malta, esattamente come era stato lasciato lì circa 4.300 anni fa. Gli archeologi hanno impiegato circa due ore di attento lavoro per aprirlo.

La scoperta dell’anno

All’interno, hanno trovato quella che secondo Hawass era la più antica mummia mai scoperta in Egitto. Era anche la più antica avvolta in foglie d’oro mai trovata nel paese, ha aggiunto.

La persona sepolta in fondo al pozzo non era un faraone, ma c’era un nome, inciso in cima al sarcofago: “HqA-Sps“, o Hekashepes.

La mummia di 4.300 anni di un antico egiziano chiamato “HqA-Sps”, o Hekashepes, è vista in un sarcofago di calcare di 45 tonnellate e si trova a Saqqara, fuori dal Cairo, in Egitto.

“Era sicuramente una persona importante. Per qualcuno che realizza un sarcofago come questo, 15 metri sotto terra, doveva essere un uomo di rilievo nella società“, ha detto Hawass a CBS News.