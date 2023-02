Tablet TECLAST a 120 euro su Amazon, display da 10 pollici e 4GB di RAM

Molte persone credono che Amazon sia il luogo dove poter acquistare solo smartphone e tutto ciò che ruota intorno al mondo della tecnologia ma escludendo i tablet. In realtà anche questi ultimi trovano spesso in Amazon un luogo ottimale per mostrarsi in tutta la loro utilità e bellezza, proprio come oggi.

Un tablet davvero interessante è in offerta: il TECLAST P40HD, il prezzo è davvero eccezionale a 127,49 euro

Questa volta c’è un tablet davvero interessante a far parte delle tante offerte che Amazon mette a disposizione. Il dispositivo di casa TECLAST, una delle più scelte dal pubblico di Amazon, rende questa volta un grande favore al pubblico, scontando del 25% il prezzo originale del tablet. Si arriva infatti da 169,99 € a soli 127,49 €.

Tra le caratteristiche principali di questo tablet ci sono uno schermo da 10,1″ di ampiezza con risoluzione in full HD a 1080 P, 64 giga di memoria interna, 4 giga di RAM e tante altre soluzioni dal punto di vista della connettività oltre che fotocamera frontale e posteriore.

Il prezzo quindi è una grande occasione da cogliere al volo, soprattutto perché potete godere di due anni di garanzia. Inoltre dopo aver acquistato il tablet potrete anche decidere di renderlo entro 30 giorni dall’acquisto.