Acquistare un robot aspirapolvere può essere il valido aiuto che ogni utente va ricercando nella pulizia della propria abitazione, un prodotto dai risvolti estremamente interessanti, che promette performance più che adeguate, a prezzi molto spesso ragionevoli.

Sul canale Telegram di TecnoAndroid ogni giorno vi aspettano le migliori offerte Amazon in esclusiva assoluta, con coupon in esclusiva completamente gratis, se volete essere aggiornati in merito, ricordatevi di iscrivervi quanto prima a questo link.

Robot aspirapolvere, lo sconto è da paura

Lefant è un brand molto conosciuto su Amazon, azienda da sempre specializzata nella produzione di robot aspirapolvere e non solo, promette ottime prestazioni, a prezzi complessivamente accessibili ai più. Il modello attualmente in promozione rientra alla perfezione nella fascia media del mercato, è un prodotto che viene commercializzato ad un valore di base di 469 euro, ma che grazie alla corrente offerta, potrà essere acquistato scontato del 51%, fino ad un prezzo finale di soli 229 euro (LINK ACQUISTO).

Le caratteristiche tecniche sono complessivamente più che buone, è un robot aspirapolvere con mappatura laser, al centro della parte superiore troviamo appunto la torretta che facilita gli spostamento, raggiunge una potenza massima di aspirazione di 3200Pa, con una autonomia di 150 minuti, sufficiente per coprire aree molto ampie. Il controllo può avvenire tramite Amazon Alexa o Google Assistant, con possibilità di accesso tramite applicazione mobile e mappatura multilivello (ovvero si possono salvare più mappe per i vari piani della casa).

Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon, ciò porta ad una rapida consegna presso il vostro domicilio, molto più rapida di quanto avreste mai effettivamente potuto immaginare.