Il rasoio elettrico Braun Series 5 è un prodotto richiestissimo su Amazon, ogni qualvolta l’azienda lo ha lanciato in sconto, sono stati tantissimi gli utenti che sono ricorsi all’acquisto, mandandolo sold-out in pochissimo tempo, proprio per la grande qualità effettivamente offerta.

Rasoio Braun Series 5, la nuova offerta esclusiva

Il rasoio elettrico in questione attira particolarmente l’attenzione degli utenti per l’eccellente rapporto qualità/prezzo, infatti al giorno d’oggi può essere acquistato ad un prezzo estremamente ridotto, considerando il listino di 99 euro, l’offerta prevede una riduzione effettiva del 40% rispetto alla suddetta cifra, raggiungendo la quota limite di soli 59 euro finali (COMPRATELO QUI).

Osservando da vicino il prodotto in questione, notiamo comunque essere molto valido, si tratta a tutti gli effetti di un rasoio elettrico wet&dry, ovvero tranquillamente utilizzabile sia sotto l’acqua che all’asciutto, con batteria agli ioni di litio ricaricabile (può essere utilizzato senza fili), completamente a lamina ed a singola velocità. La testina è sostituibile e leggermente flessibile in varie direzioni per una maggiore ergonomia nell’utilizzo.

Inclusi nella confezione non troviamo troppi accessori, in particolare si possono mettere le mani sul Braun Series 5, sul caricabatterie da parete, e su una comodissima spazzolina utilizzabile per la rimozione dei residui della pulizia. Non sappiamo per quanto tempo il prodotto resterà in offerta, per questo motivo consigliamo di velocizzare quanto prima la scelta, in modo da trovare ancora disponibilità di unità effettivamente acquistabili.