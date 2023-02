Usando il JWST, gli astronomi hanno individuato la posizione esatta del centro della nostra galassia, dietro uno spesso muro di polvere che la oscura in altre lunghezze d’onda. Qualunque cosa stia producendo una luce così potente è ancora sconosciuta, ma restringere il campo aiuterà a capire cos’è e come è possibile che risplende molto più intensamente del previsto.

“Il James Webb Space Telescope ci ha offerto visioni completamente nuove dell’Universo grazie alla sua risoluzione e sensibilità nell’infrarosso“, afferma l’astrofisica Hanae Inami dell’Hiroshima University’s Hiroshima Astrophysical Science Center in Giappone.

“Volevamo trovare il motore che alimenta questo sistema di galassie in fusione. Sapevamo che questa fonte era profondamente nascosta dalla polvere cosmica, quindi non potevamo usare la luce visibile o ultravioletta per trovarla. Solo nel medio infrarosso, osservato con il James Webb Space Telescope, vediamo ora che questa sorgente eclissa tutto il resto in queste galassie che si fondono“.

Una questione di precisione

Sebbene l’Universo sia per lo più spazio vuoto, le fusioni tra galassie non sono rare. Le galassie massicce sono attratte insieme dall’inesorabile attrazione della gravità, e si combinano per formare galassie più grandi.

Non è nemmeno una cosa remota che accade solo ad altre galassie altrove: la stessa Via Lattea è un mostro cosmico di Frankenstein, parzialmente costituito da tutte le altre galassie che ha inglobato nei suoi miliardi di anni di vita.

Molti esempi di fusioni galattiche in varie fasi sono stati scoperti là fuori nell’Universo più ampio, ma è un processo lento che può richiedere da milioni a miliardi di anni.

Gli scienziati devono prendere gli esempi che abbiamo e ricostruire la sequenza temporale che li circonda, come un singolo fotogramma di un film, e gli unici altri esempi sono singoli fotogrammi di film simili, ma diversi. È un lavoro scrupoloso, ma è uno dei migliori strumenti che abbiamo per comprendere le fusioni tra galassie.